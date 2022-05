Lanciate nella notte bottiglie incendiarie contro la sede di Cas’Aupa (Di lunedì 9 maggio 2022) Ieri notte quattro molotov sono state scagliate dentro allo stabile di via Val d’Aupa 2, casa di Arci Comitato Territoriale Udine e Pordenone, Cas’Aupa, Getup, Arcigay Friuli ODV, Arci Servizio Civile, Circolo, Arci Villaggio del Sole, Bloom, Caracoles, sede operativa di Arci CCFT. L’incendio ha fatto molti danni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’edificio è sottoposto a sequestro. Al momento le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi possa esserci dietro a questo gesto intimidatorio. Non è ancora stata resa nota una data per la riapertura Il partito democratico di Udine esprime grande preoccupazione per l’atto intimidatorio e intollerabile subito a Udine dal Circolo ARCI Cas’Aupa.Esprimiamo solidarietà alle associate e associati del circolo, attivi in città, che non hanno mai fatto ... Leggi su udine20 (Di lunedì 9 maggio 2022) Ieriquattro molotov sono state scagliate dentro allo stabile di via Val d’Aupa 2, casa di Arci Comitato Territoriale Udine e Pordenone,, Getup, Arcigay Friuli ODV, Arci Servizio Civile, Circolo, Arci Villaggio del Sole, Bloom, Caracoles,operativa di Arci CCFT. L’incendio ha fatto molti danni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’edificio è sottoposto a sequestro. Al momento le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi possa esserci dietro a questo gesto intimidatorio. Non è ancora stata resa nota una data per la riapertura Il partito democratico di Udine esprime grande preoccupazione per l’atto intimidatorio e intollerabile subito a Udine dal Circolo ARCI.Esprimiamo solidarietà alle associate e associati del circolo, attivi in città, che non hanno mai fatto ...

