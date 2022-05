L’aggressione russa all’Ucraina e la resa del giornalismo italiano

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 9 maggio 2022) Era prevedibile che la guerra della Russiae all’Occidente avrebbe rapidamente sostituito il Covid nel grande laboratorio dell’inquinamento informativo, dell’alienazione cognitiva e del dirottamento del dibattito pubblico in una direzione cospiratoria. Non stupisce quindi che le piattaforme mediatiche e digitali, che per due anni hanno presentato la pandemia come un esperimento politico pianificato ai fini del grande reset planetario e i vaccini come strumento di biopolizia, oggi siano le più scatenate a riscrivere secondo la vulgata putiniana pure la vicenda bellica, nel rovesciamento grottescamente accusatorio della favola di Fedro, dando quindi ragione al lupus superior – la Russia – sugli oltraggi subiti dall’agnus inferior – l’Ucraina. Ma a fare male al principio e al mestiere della libera stampa non sono solo i piazzisti delle verità alternative e i ...