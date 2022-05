Lady Demonique, la candidata hard che manda in tilt Calenda (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – La conoscono come “Lady Demonique”, una candidata “hard”, e nel partito “Azione” di Carlo Calenda. Lo riporta Tgcom24, ma il fatto ha suscitato già enormi polemiche e ironie. “Lady Demonique”, nome d’arte della candidata hard ad “Azione” Il nome d’arte è “Lady Demonique”, quello all’anagrafe è Doha Zaghi, 31 anni, candidata alla lista del partito Azione dell’Agenda Como 2030, che raggruppa anche altri nomi di Italia Viva e Più Europa, a sostegno della candidata di centrodinistra Barbara Minghetti alle Comunali. Doha è una “mistress” che gira, vende video hard. Il nome ha scatenato polemiche e indignazioni, al punto che lo stesso fondatore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – La conoscono come “”, una”, e nel partito “Azione” di Carlo. Lo riporta Tgcom24, ma il fatto ha suscitato già enormi polemiche e ironie. “”, nome d’arte dellaad “Azione” Il nome d’arte è “”, quello all’anagrafe è Doha Zaghi, 31 anni,alla lista del partito Azione dell’Agenda Como 2030, che raggruppa anche altri nomi di Italia Viva e Più Europa, a sostegno delladi centrodinistra Barbara Minghetti alle Comunali. Doha è una “mistress” che gira, vende video. Il nome ha scatenato polemiche e indignazioni, al punto che lo stesso fondatore ...

