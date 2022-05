La trattativa privata del senatore ex M5s Petrocelli: «Ho mandato una mail alle ambasciate di Russia, Ucraina e Turchia» (Di lunedì 9 maggio 2022) Il senatore Vito Petrocelli, ormai ex M5s, potrebbe decadere domani dal ruolo di presidente della Commissione esteri. La giunta per il regolamento deciderà sul suo caso dopo le dimissioni di tutti i componenti. E mentre annuncia un ricorso alla Corte Costituzionale, lui annuncia che ha intenzione di resistere: «Sarebbe un grave precedente: mi caccerebbero solo perché contrario all’invio di armi all’Ucraina». Aver postato la Z della Russia, secondo lui, è stata soltanto «una provocazione contro la retorica della Nato e gli slogan neonazisti». Ovvero «quelli che esaltano il Battaglione Azov come degli eroi. E mi stupisce che parte della sinistra ci passi sopra». Petrocelli ce l’ha anche con Zelensky, che «ha inserito il Battaglione Azov nella guardia nazionale». E ci tiene a precisare: «Non ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) IlVito, ormai ex M5s, potrebbe decadere domani dal ruolo di presidente della Commissione esteri. La giunta per il regolamento deciderà sul suo caso dopo le dimissioni di tutti i componenti. E mentre annuncia un ricorso alla Corte Costituzionale, lui annuncia che ha intenzione di resistere: «Sarebbe un grave precedente: mi caccerebbero solo perché contrario all’invio di armi all’». Aver postato la Z della, secondo lui, è stata soltanto «una provocazione contro la retorica della Nato e gli slogan neonazisti». Ovvero «quelli che esaltano il Battaglione Azov come degli eroi. E mi stupisce che parte della sinistra ci passi sopra».ce l’ha anche con Zelensky, che «ha inserito il Battaglione Azov nella guardia nazionale». E ci tiene a precisare: «Non ...

