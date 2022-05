(Di lunedì 9 maggio 2022) Chi pensava di essersela scampata, di non aver subito alcun aumento dei prezzi delle bollette di luce e gas, rischia di doversi ricredere. Presto potrebbe arrivare la nuova stangata inanche per chi, negli ultimi due anni, è riuscito a ottenere un contratto a prezzi bloccati e dunque a condizioni vantaggiose. Talmente convenienti che sono diventate, di fatto, un vero e proprio peso per gli operatori, specialmente adesso, alla luce dei rincari delle materie prime e dunque della guerra scoppiata in Ucraina (che ha fatto alzare le quotazioni dell’energia a causa della dipendenza dell’Europa dal gas russo). Da qui l’idea delle compagnie di mandare, fin da ora, le lettere di disdetta unilaterale dei. Lo scrive Giuliano Balestreri su La Stampa. Lettere che non arrivano insieme allama separatamente. Il testo è ...

Lettere che non arrivano insieme allama separatamente. Il testo è questo: "Con riferimento al tuo contratto a mercato libero di energia elettrica e/o gas, a causa della mutata situazione di ...A questo punto scatta la: parlando alla velocità di Alessandro Bergonzoni viene ... ma quasi sempre ci si accorge che si è firmato per un'altra società quando arriva la primae i ... La trappola in bolletta: così le società di elettricità e gas disdicono i contratti più vantaggiosi Ce ne siamo accorti con le prime bollette del 2022: per alcuni aumenti del 70 - 80%, per altri prezzi invariati. E allora cosa dobbiamo sapere per decidere cosa è più conveniente fare ora che i prezzi ...