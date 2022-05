La taglia da 15 milioni di dollari offerta dagli Stati Uniti per informazioni sugli hacker del ransomware Conti (Di lunedì 9 maggio 2022) Due taglie suddivise in base all’obiettivo finale, per un totale di 15 milioni di dollari. È questa la taglia che il governo statunitense ha messo sulla testa del gruppo ransomware Conti, protagonista di numerosi attacchi nel corso degli ultimi anni e che si sarebbero intensificati, secondo gli ultimi report del FBI contro l’Ucraina dallo scorso 24 febbraio, primo giorno dell’invasione russa e della guerra. L’annuncio è arrivato ufficialmente attraverso le parole del portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price. LEGGI ANCHE > L’Unione Europea si prepara sempre di più ad una guerra digitale attivando una task force contro gli attacchi informatici dei russi La taglia, come detto, si suddivide in due parti. La prima, quella più cospicua, è di 10 milioni di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 9 maggio 2022) Due taglie suddivise in base all’obiettivo finale, per un totale di 15di. È questa lache il governo statunitense ha messo sulla testa del gruppo, protagonista di numerosi attacchi nel corso degli ultimi anni e che si sarebbero intensificati, secondo gli ultimi report del FBI contro l’Ucraina dallo scorso 24 febbraio, primo giorno dell’invasione russa e della guerra. L’annuncio è arrivato ufficialmente attraverso le parole del portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price. LEGGI ANCHE > L’Unione Europea si prepara sempre di più ad una guerra digitale attivando una task force contro gli attacchi informatici dei russi La, come detto, si suddivide in due parti. La prima, quella più cospicua, è di 10di ...

