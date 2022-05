La STREET ART arriva al 45°Nord Entertainment Center di Moncalieri 

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 9 maggio 2022) Due week end all’insegna dellaArt prenderanno il via il 14 Maggio 2022 con la rassegna: LIVE ART@45°N per concludersi il 22 maggio con eventi live immersivi per famiglie che, insieme agli artisti presenti potranno sperimentarsi come «pittori per un giorno» e carpire i segreti di alcuni tra i più famosi writiers della scena nazionale. Truly Design, famoso studio di design internazionale, curerà la direzione artistica della kermesse per la quale è stato scelto il tema “ANIMALI FANTASTICI” che permette di spaziare tra natura, fantasia in un mondo “DOVE TUTTO PUO’ ACCADERE” come recita il pay off del. Le installazioni artistiche saranno create durante i due week end da un cast di artisti italiani che si esibiranno in performance live animando il centro commerciale, insieme a laboratori ...