La società che organizza le conferenze Ted Talks non ha difeso la pedofilia (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 1 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot di un presunto annuncio pubblicitario in cui compare il logo di Ted – celebre per le Ted Talks, conferenze su svariati temi – dove si legge questo messaggio, scritto in inglese: «La pedofilia è un orientamento sessuale naturale. È nostra responsabilità riflettere e superare i nostri sentimenti negativi verso la pedofilia». L’immagine è accompagnata da un testo in cui si legge che Facebook avrebbe consentito «questo annuncio». Si tratta di una notizia falsa. Contattata dai colleghi dell’Associated Press, la portavoce dell’azienda ha smentito la notizia, spiegando che la società non ha mai prodotto un simile annuncio: «Ted non promuove la pedofilia». Un portavoce di Meta, la società madre di ... Leggi su facta.news (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 1 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot di un presunto annuncio pubblicitario in cui compare il logo di Ted – celebre per le Tedsu svariati temi – dove si legge questo messaggio, scritto in inglese: «Laè un orientamento sessuale naturale. È nostra responsabilità riflettere e superare i nostri sentimenti negativi verso la». L’immagine è accompagnata da un testo in cui si legge che Facebook avrebbe consentito «questo annuncio». Si tratta di una notizia falsa. Contattata dai colleghi dell’Associated Press, la portavoce dell’azienda ha smentito la notizia, spiegando che lanon ha mai prodotto un simile annuncio: «Ted non promuove la». Un portavoce di Meta, lamadre di ...

