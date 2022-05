La Russia bombarda scuola a Lugansk, 60 morti (Di lunedì 9 maggio 2022) Ore 7.05 - Si scava sotto le macerie Una scuola di Lugansk, nel Donbass è stata distrutta da missili russi e dall'artiglieria di Mosca. La struttura era diventata rifugio per decine di civili. Il bilancio è pesantissimo. Ci sono più di 60 morti. Leggi su panorama (Di lunedì 9 maggio 2022) Ore 7.05 - Si scava sotto le macerie Unadi, nel Donbass è stata distrutta da missili russi e dall'artiglieria di Mosca. La struttura era diventata rifugio per decine di civili. Il bilancio è pesantissimo. Ci sono più di 60

