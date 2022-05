La Roma ha la testa a Tirana, pesante ko con la Fiorentina: l’Europa (dal campionato) è a rischio (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ una Roma con la testa a Tirana quella che perde malamente in casa della Fiorentina e rischia di doversi giocare l’Europa intermedia soltanto dalla Conference League e non dal campionato. Già, perché quello che doveva essere il match point per garantirsi un posto in Europa League già prima di sfidare il Feyenoord, non fa altro che rimescolare invece le carte e creare un maxi ingorgo a quota 59. Con la Lazio, peraltro, a 62 e davanti, dunque con un altro smacco in questa stagione che, al contrario di quanto sembra, rischia di diventare quasi fallimentare. Conquistare un trofeo sarebbe fondamentale e darebbe lustro a questo primo anno di Mourinho, caratterizzato da belle vittorie ma anche da rovinose sconfitte. Quella del Franchi è una di questa, in uno scontro diretto fondamentale ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ unacon laquella che perde malamente in casa dellae rischia di doversi giocareintermedia soltanto dalla Conference League e non dal. Già, perché quello che doveva essere il match point per garantirsi un posto in Europa League già prima di sfidare il Feyenoord, non fa altro che rimescolare invece le carte e creare un maxi ingorgo a quota 59. Con la Lazio, peraltro, a 62 e davanti, dunque con un altro smacco in questa stagione che, al contrario di quanto sembra, rischia di diventare quasi fallimentare. Conquistare un trofeo sarebbe fondamentale e darebbe lustro a questo primo anno di Mourinho, caratterizzato da belle vittorie ma anche da rovinose sconfitte. Quella del Franchi è una di questa, in uno scontro diretto fondamentale ...

