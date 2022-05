La rivoluzione di Doctor Who | chi è Ncuti Gatwa | il dottore numero 14 che arriva da Sex Education

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ecco chi è il 14esimoWho:. E se pensate di riconoscerlo, ecco dove avete già visto questo attore scozzese scappato dal genocidio del Ruanda. Foto Ansa È unaquella che da qualche anno sta travolgendoWho. Una delle serie di fantascienza inglesi più amate al mondo. Dopo il primodonna, adesso tocca al primo protagonista di colore in 59 anni di messa in onda. Il 14esimoWho sarà, infatti, l’attore anglo-rowandese. E se vi sembra di conoscerlo è perché lo avete già visto rubare la scena a tutti i suoi colleghi nella serie di Netflix Sex. Il nuovoWho prende il posto di Jodie Whittaker È l’interprete di Eric Effiong che ...

Advertising

Che, a sua volta, aveva già fatto laWho . Quando, nel 2017, era stata scelta per prendere il posto di Peter Capaldi (e prima ancora, di David Tennant e ). Nessuna donna, dal ...... le spade laser, e la. È nel suo dilemma tragico del patricidio. Un principe eletto, ... Abbiamo da poco assistito al culmine del discorso (per ora) inStrange nel multiverso della ...Ecco chi è il 14esimo Doctor Who: Ncuti Gatwa. L'attore di Sex Education che vedremo anche nel nuovo film Barbie con Margot Robbie ...