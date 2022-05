La risposta di Zelensky al discorso di Putin: «Nessuno si può appropriare della vittoria contro il nazismo» – Il video (Di lunedì 9 maggio 2022) Mentre Vladimir Putin pronuncia il suo discorso alla Parata della vittoria di Mosca, idealmente Volodymir Zelensky gli risponde. Facendo notare che anche gli ucraini hanno sconfitto il nazismo nella Seconda guerra mondiale e per questo «non permetteremo a Nessuno di appropriarsi di questa vittoria». Zelensky ha parlato con l’agenzia Interfax Ucraina, nell’anniversario della vittoria. «Il nostro nemico – ha aggiunto Zelensky, riferendosi alla Russia – sognava che avremmo rinunciato a celebrare il 9 maggio e la vittoria sul nazismo». E ciò per sostenere la tesi di Mosca secondo la quale l’invasione è diretta a «denazificare» l’Ucraina. Nel ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) Mentre Vladimirpronuncia il suoalla Paratadi Mosca, idealmente Volodymirgli risponde. Facendo notare che anche gli ucraini hanno sconfitto ilnella Seconda guerra mondiale e per questo «non permetteremo adi appropriarsi di questa».ha parlato con l’agenzia Interfax Ucraina, nell’anniversario. «Il nostro nemico – ha aggiunto, riferendosi alla Russia – sognava che avremmo rinunciato a celebrare il 9 maggio e lasul». E ciò per sostenere la tesi di Mosca secondo la quale l’invasione è diretta a «denazificare» l’Ucraina. Nel ...

