La risposta di Giorgia Soleri al medico che le ha detto di curare l’endometriosi con una gravidanza

Dopo aver portato in Parlamento il tema della vulvodinia con una proposta di legge, Giorgia Soleri torna a parlare di endometriosi – stavolta su Instagram – raccontando una vicenda spiacevole avuta con un medico. La modella e influencer ha scritto: "Ieri sono nuovamente stata vittima di gaslighting, disinformazione (e violenza psicologica, aggiungerei) da parte di un medico (che spoiler: non è neanche il mio medico, quindi non conosce la mia storia clinica) avendo urgentemente bisogno di un certificato medico che attestasse il mio stato di (non) salute per alcuni impegni lavorativi che ho dovuto annullare o prorogare. Ho chiamato un medico generico privato che mi visitasse (la mia dottoressa è ancora a Milano, storia lunga) mi prescrivesse una terapia e che mi ...

