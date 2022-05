“La Regione Lazio ci impedisce di aprire”. Parla il titolare dell’ex cinema Metropolitan (Di lunedì 9 maggio 2022) Cinque vetrine a un passo da piazza del Popolo abbandonate da 12 anni potrebbero diventare una botique di lusso, una sala cinematrografica a disposizione del comune di Roma per quattro mesi l’anno e fruttare sette milioni di euro per riqualificare altri tre cinema. Dal progetto sembrano vincere proprio tutti. Eppure l’ex cinema Metropolitan resta chiuso. Nonostante il piano – che prevede anche l’assunzione a tempo indeterminato di 60 addetti – sia stato approvato dalla giunta capitolina, ratificato dall’Assemblea capitolina e abbia anche passato con i pareri positivi di comune, sovrintendenza e Regione Lazio la conferenza dei servizi, su via del Corso le serrande restano abbassate. Da più di un anno, infatti, la Regione Lazio non sottoscrive ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 maggio 2022) Cinque vetrine a un passo da piazza del Popolo abbandonate da 12 anni potrebbero diventare una botique di lusso, una salatrografica a disposizione del comune di Roma per quattro mesi l’anno e fruttare sette milioni di euro per riqualificare altri tre. Dal progetto sembrano vincere proprio tutti. Eppure l’exresta chiuso. Nonostante il piano – che prevede anche l’assunzione a tempo indeterminato di 60 addetti – sia stato approvato dalla giunta capitolina, ratificato dall’Assemblea capitolina e abbia anche passato con i pareri positivi di comune, sovrintendenza ela conferenza dei servizi, su via del Corso le serrande restano abbassate. Da più di un anno, infatti, lanon sottoscrive ...

