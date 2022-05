La regina Elisabetta salta il discorso in Parlamento (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – La regina Elisabetta non terrà il consueto ‘Queen’s Speech’, il discorso a Westminster con cui si inaugura la nuova sessione del Parlamento. Lo ha annunciato Buckingham Palace, secondo quanto riporta la Bbc. Non accadeva dal 1963. Al posto della 96enne Elisabetta, che a causa di problemi di salute ha dovuto rinunciare di recente a diversi eventi pubblici, il discorso domani sarà letto dal principe Carlo. Fino a poco fa Buckingham Palace aveva riferito che la regina sperava di partecipare, ma in una nota ha sottolineato che, dopo essersi consultata con i suoi medici, Elisabetta ha deciso “con riluttanza” di non partecipare all’inaugurazione. Durante i suoi 70 anni di regno, la regina fino ad ora ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Lanon terrà il consueto ‘Queen’s Speech’, ila Westminster con cui si inaugura la nuova sessione del. Lo ha annunciato Buckingham Palace, secondo quanto riporta la Bbc. Non accadeva dal 1963. Al posto della 96enne, che a causa di problemi di salute ha dovuto rinunciare di recente a diversi eventi pubblici, ildomani sarà letto dal principe Carlo. Fino a poco fa Buckingham Palace aveva riferito che lasperava di partecipare, ma in una nota ha sottolineato che, dopo essersi consultata con i suoi medici,ha deciso “con riluttanza” di non partecipare all’inaugurazione. Durante i suoi 70 anni di regno, lafino ad ora ha ...

