La regina Elisabetta non presenzierà all’Apertura del Parlamento (Di lunedì 9 maggio 2022) Per motivi di salute Sua Maestà non sarà presente alla cerimonia di apertura del Parlamento, che si terrà il 10 maggio 2022 Leggi su ilgiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) Per motivi di salute Sua Maestà non sarà presente alla cerimonia di apertura del, che si terrà il 10 maggio 2022

