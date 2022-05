La presidente del Parlamento tedesco a Kiev da Zelensky (Di lunedì 9 maggio 2022) La presidente del Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco, Baerbel Bas, l'8 maggio si è recata a Kiev per incontare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha postato sul suo canale ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Ladel Bundestag, la camera bassa del, Baerbel Bas, l'8 maggio si è recata aper incontare ilucraino Volodymyr, che ha postato sul suo canale ...

Advertising

Quirinale : il Presidente #Mattarella ha deposto una corona in via Caetani sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovament… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #9maggio 1994 Nelson Mandela diventa il primo presidente nero del Sudafrica. Lo sarà per 5 anni.… - Agenzia_Ansa : Il 9 maggio del 1978 in Via Caetani a Roma fu trovato il corpo senza vita di Aldo Moro, all’epoca presidente della… - Massi_Dubai : RT @maelmale: 9 maggio 2022 *IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI DEL SENATO PONE LA QUESTIONE: 'Togliere la fiducia a #Draghi e b… - _frufru80_ : RT @meeafshjgkl: Il nuovo presidente del mio paese (Costa Rica) ha firmato oggi due decreti. Il primo per eliminare l’uso della mascherina… -