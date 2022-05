La parata militare di Mosca per il 9 maggio: gli «eroi dell’operazione speciale» in Ucraina sfilano sulla Piazza Rossa – Il video (Di lunedì 9 maggio 2022) I militari russi che hanno combattuto in Ucraina hanno sfilato oggi, 9 maggio, sulla Piazza Rossa di Mosca in occasione del Giorno della Vittoria. I soldati hanno ricevuto medaglie militari. Per l’occasione, in cui si celebra la sconfitta dei nazisti nella Seconda guerra mondiale, Vladimir Putin ha tenuto un discorso sul conflitto in Ucraina: «La Nato si stava preparando per attaccare la Crimea. A quel punto, uno scontro con i neonazisti era inevitabile. La Russia ha reagito preventivamente contro l’aggressione. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta». La parte aerea della parata è stata cancellata per condizioni meteo avverse, stando alla motivazione ufficiale. La ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) I militari russi che hanno combattuto inhanno sfilato oggi, 9diin occasione del Giorno della Vittoria. I soldati hanno ricevuto medaglie militari. Per l’occasione, in cui si celebra la sconfitta dei nazisti nella Seconda guerra mondiale, Vladimir Putin ha tenuto un discorso sul conflitto in: «La Nato si stava preparando per attaccare la Crimea. A quel punto, uno scontro con i neonazisti era inevitabile. La Russia ha reagito preventivamente contro l’aggressione. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta». La parte aerea dellaè stata cancellata per condizioni meteo avverse, stando alla motivazione ufficiale. La ...

