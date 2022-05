La parata della retorica, senza vittoria. Putin: “Onore ai partigiani e agli alleati Usa” (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – E’ tutto un tintinnar di galloni arrugginiti, drappi rossi, falci e martelli spuntati. Simboli retrò di un passato che sembra non passare mai, a Mosca. Non gli resta che piangere e sprofondare nel medioevo sovietico, oggi che la guerra si è trasformata in “operazione militare speciale”, oggi che la vittoria è uno spettro triste che si aggira per una piccola regione ucraina. Correva l’anno 1965 e il 9 maggio nell’allora Urss divenne d’un tratto la giornata della vittoria, istituita ad hoc per festeggiare la capitolazione della Germania in quella che in Russia chiamavano e continuano a chiamare Grande guerra patriottica. La parata della retorica, senza vittoria Un po’ meno nelle repubbliche ex sovietiche, in buona parte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – E’ tutto un tintinnar di galloni arrugginiti, drappi rossi, falci e martelli spuntati. Simboli retrò di un passato che sembra non passare mai, a Mosca. Non gli resta che piangere e sprofondare nel medioevo sovietico, oggi che la guerra si è trasformata in “operazione militare speciale”, oggi che laè uno spettro triste che si aggira per una piccola regione ucraina. Correva l’anno 1965 e il 9 maggio nell’allora Urss divenne d’un tratto la giornata, istituita ad hoc per festeggiare la capitolazioneGermania in quella che in Russia chiamavano e continuano a chiamare Grande guerra patriottica. LaUn po’ meno nelle repubbliche ex sovietiche, in buona parte ...

