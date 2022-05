La Moviola del CorSport: Marinelli presuntuoso. Allucinante il rigore al Venezia, sarà fermato (Di lunedì 9 maggio 2022) La Moviola del CorSport assegna a Marinelli, arbitro di Venezia-Bologna, un 4,5 in pagella. “Rovina un pomeriggio quasi buono con una decisione Allucinante, che pesa sulla corsa salvezza, ancor più perché vista al monitor (con forzatura al protocollo?): Marinelli non può non aver considerato che quella di Aramu è più vicina ad una furbata che a un fallo, le immagini servono per prendere la decisione giusta, non per difendere la propria. E invece…”. “Il resto lo fa la presunzione di Marinelli, al monitor probabilmente si rende conto di quello che hanno visto tutti. L’essere rigido ha spesso i suoi difetti: sarà fermato”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Ladelassegna a, arbitro di-Bologna, un 4,5 in pagella. “Rovina un pomeriggio quasi buono con una decisione, che pesa sulla corsa salvezza, ancor più perché vista al monitor (con forzatura al protocollo?):non può non aver considerato che quella di Aramu è più vicina ad una furbata che a un fallo, le immagini servono per prendere la decisione giusta, non per difendere la propria. E invece…”. “Il resto lo fa la presunzione di, al monitor probabilmente si rende conto di quello che hanno visto tutti. L’essere rigido ha spesso i suoi difetti:”. L'articolo ilNapolista.

