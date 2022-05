La Mascherina serve ancora? I consigli del Professor Burioni a Che Tempo Che Fa (Di lunedì 9 maggio 2022) Mascherina sì o no? Ora che le nuove regole non ne rendono più obbligatorio l’uso, se non in determinate circostanze in cui tutti siamo più a rischio di contagio da Covid 19 (e sue varianti), molti si sentono disorientati. Ma questo non vuol dire che sia finita la possibilità di contrarre il virus, e quindi è giusto sentirsi liberi di proteggersi e portare il dispositivo di sicurezza con sé. Leggi anche › Mascherina sul lavoro confermata: obbligo fino al 30 giugno › Mascherine in classe per i bambini: cosa c’è da sapere secondo i pediatri Mascherine FFP2 e ... Leggi su iodonna (Di lunedì 9 maggio 2022)sì o no? Ora che le nuove regole non ne rendono più obbligatorio l’uso, se non in determinate circostanze in cui tutti siamo più a rischio di contagio da Covid 19 (e sue varianti), molti si sentono disorientati. Ma questo non vuol dire che sia finita la possibilità di contrarre il virus, e quindi è giusto sentirsi liberi di proteggersi e portare il dispositivo di sicurezza con sé. Leggi anche ›sul lavoro confermata: obbligo fino al 30 giugno › Mascherine in classe per i bambini: cosa c’è da sapere secondo i pediatri Mascherine FFP2 e ...

Advertising

christian_fsi : Ma avete capito che la #mascherina non serve a un cazzo e portarla sotto il naso, per il solo gusto di portarla, se… - giuxstice : RT @Pe_1801: Boretto ( RE ) Crisanti al compleanno di Vittorio Sgarbi : “la mascherina non serve a nulla” - brug71 : RT @Pe_1801: Boretto ( RE ) Crisanti al compleanno di Vittorio Sgarbi : “la mascherina non serve a nulla” - xxv999s : RT @Pe_1801: Boretto ( RE ) Crisanti al compleanno di Vittorio Sgarbi : “la mascherina non serve a nulla” - Marco_15_10 : @RobertoBurioni @ricpuglisi la mascherina non serve a un cazzo PUNTO -