La Marathon Monreale si aggiudica il campionato regionale FIDAL a squadre master

(Di lunedì 9 maggio 2022) TERRASINI – Per il secondo anno consecutivo lavince il. La gara podistica si è tenuta a Terrasini ieri, domenica 8 maggio. La squadra maschile, costituita da 32 atleti, ha conquistato l’agognato titolo correndo per la specialità mezza maratona, lunga 21 km. “Già nel 2021 la societàse aveva vinto l’ambito titolo. La riconferma giunge a dimostrazione del grande stato di forma di ogni singolo atleta”, spiega trionfante Nino Lo Iacono, presidente dell’associazione sportiva. Oltre al premio relativo alla squadra, altri atleti si sono classificati nelle diverse categorie. Premiati Vincenzo Montalto, Giovanni Vitrano, Simone Lo Re, Stefano Liberti, Roberto Gambino e Pietro Mafara, che ...

