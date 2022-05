(Di lunedì 9 maggio 2022)amara per lache, suldell’, nell’ultima gara del campionato di Serie A2 di pallamano, ha perso con uno scarto di 14 punti (è finita 39-25, 18-11 il parziale). Nonostante il match non avesse alcun significato per la classifica, il sette ibleo aveva sperato, alla vigilia, di rendere maggiormente onore al terzo posto in classifica. E, invece, la squadra di Mario Gulino è scesa incon pochi stimoli, dando vita a un attacco senza costrutto e a una difesa abbastanza debole che ha consentito all’, dopo i primi dieci minuti di sostanziale equilibrio, di prendere il largo. Tra l’altro, ini, senza il centrale Falabrino, hanno dovuto rinunciare, a un certo punto, anche a Canete, ...

ragusaoggi : Pallamano: la KeyJey Ragusa chiude la stagione di Serie A2 con una sconfitta sul campo dell’Henna - infoitinterno : KeyJey Ragusa, ultima gara di campionato a Enna - quotidianodirg : #Sport #campionatoseriea2 KeyJey Ragusa, ultima gara di campionato a Enna - ragusaoggi : La KeyJey Ragusa chiuderà sabato il campionato di Serie A2 maschile con la trasferta di Enna - radiortm : B 2. Pallamano: la KeyJey Ragusa ha chiuso al meglio - -

Ultima gara di campionato, sabato, sul campo dell'Haenna, per la. Il match prenderà il via alle 18,30. Più nulla da chiedere al girone C della Serie A2 per il sette di coach Mario Gulino che ha perso la possibilità di rimanere agganciato al secondo ...Classifica: Banca Popolare Fondi 36 Genea Lanzara 32Pallamano30 Benevento 22 Palermo 22 Orlando Haenna 16 Puleo Il Giovinetto Petrosino 14 Gam Enginnering Atellana 12 Girgenti 11 ... La KeyJey Ragusa sconfitta sul campo Haenna Sconfitta amara per la KeyJey Ragusa che, sul campo dell’Haenna, nell’ultima gara del campionato di Serie A2 di pallamano, ha perso con uno scarto di 14 pun ...Ragusa – Ultima gara di campionato, sabato, sul campo dell’Haenna, per la KeyJey Ragusa. “Siamo molto motivati, nonostante tutto – sottolineano dalla KeyJey Ragusa – e ci teniamo a fare bella figura.