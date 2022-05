La Juventus punta il big dell’Inter: contropartita allettante (Di lunedì 9 maggio 2022) La Juventus tenta l’assalto al big dell’Inter e apre al sacrificio di un centrocampista come contropartita Juventus e Inter si affronteranno tra due giorni, mercoledì 11 maggio, all’Olimpico di Roma… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 9 maggio 2022) Latenta l’assalto al bige apre al sacrificio di un centrocampista comee Inter si affronteranno tra due giorni, mercoledì 11 maggio, all’Olimpico di Roma… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

SimoneTogna : #inter: Nicolò #Barella sta bene. E insieme a tutti i compagni che sono scesi ieri in campo ad Udine ha effettuato… - Occe64 : RT @forumJuventus: (TS) 'Juventus: Locatelli ok per l'Inter, McKennie punta la Lazio'? - Luxgraph : Sport: 'Il Barcellona punta tutto su Lewandowski' - LazionewsEu : Come sta #Pedro? Le ultime da casa #Lazio ?? #sslazio #lazionewseu #lazionews - zambonalberto77 : Leggo di SMS, io lo vedo nel 4231 (dietro la punta)… #Juventus -