La geografia rovesciata del Giro d' Italia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ild’, e non solo ilma tutto il ciclismo, è un ribaltamento prospettico, una rivoluzione copernicana del territorio. Non lo cambia, non lo modifica nemmeno, piuttosto si adatta, cosa davvero rivoluzionaria in tempi moderni. Eppure allo stesso tempo lo scombussola e lo ribalta, almeno nelle priorità geografiche. Le città contano poco, s’abbassano di grado e di importanza, diventano soltanto un contorno rispetto al centro vero dell’interesse. Ossia quella sterminata provincia che per undici mesi è degnata d’attenzione solo per qualche caso d’appassionante cronaca nera. Ild’è iniziato venerdì dall’Ungheria, ripartirà dall’martedì 10 maggio, scorrerà per il paese per la centocinquesima volta, fino a domenica 29. Il...