"La gamba era una m..., poi impazziscono". La "malattia" che azzera i soldati di Putin: la telefonata da brividi (Di lunedì 9 maggio 2022) I servizi segreti ucraini intercettano sempre di più le conversazioni tra i soldati russi. Questi dialoghi ascoltati dagli agenti segreti ucraini danno un quadro più completo della situazione in guerra e soprattutto delle difficoltà che l'armata dello zar sta incontrando. Dopo aver visto il fronte, alcuni militari russi sarebbero rimasti sotto choc. Mancano militari in prima linea e in tanti cadono sotto i colpi degli ucraini. Due militari parlano al telefono e i servizi ucraini ascoltano. Il primo dice: "Non ho nessuno degli ufficiali. 300 soldati prima, poi 200. Adesso sono rimasti solo 30 militari su 84...", spiega un militare a un suo compagno di battaglia. Ma a spiazzare è la risposta del secondo soldato che al telefono afferma: "Ecco, dicono che la gente impazzisce. L'hai sentito no...? Chi viene qui impazzisce". Poi il racconto choc ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) I servizi segreti ucraini intercettano sempre di più le conversazioni tra irussi. Questi dialoghi ascoltati dagli agenti segreti ucraini danno un quadro più completo della situazione in guerra e soprattutto delle difficoltà che l'armata dello zar sta incontrando. Dopo aver visto il fronte, alcuni militari russi sarebbero rimasti sotto choc. Mancano militari in prima linea e in tanti cadono sotto i colpi degli ucraini. Due militari parlano al telefono e i servizi ucraini ascoltano. Il primo dice: "Non ho nessuno degli ufficiali. 300prima, poi 200. Adesso sono rimasti solo 30 militari su 84...", spiega un militare a un suo compagno di battaglia. Ma a spiazzare è la risposta del secondo soldato che al telefono afferma: "Ecco, dicono che la gente impazzisce. L'hai sentito no...? Chi viene qui impazzisce". Poi il racconto choc ...

