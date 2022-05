La Fiorentina si rilancia per l’Europa, Roma ko (Di lunedì 9 maggio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina batte 2-0 la Roma e aggancia al sesto posto gli stessi giallorossi e l’Atalanta al termine di un match che ha visto i viola tramortire nelle prime battute un avversario evidentemente stanco e forse pago della qualificazione alla finale di Conference League. I gigliati tornano così ad indossare l’abito buono per una sera, dopo quattro sconfitte di fila fra campionato e Coppa Italia.La Fiorentina indirizza la partita già nei primi dieci minuti segnando due volte, prima con Nico Gonzalez – rigore per fallo subito dallo stesso argentino dopo neanche due giri di lancette – e poi con Bonaventura: incursione in area e sinistro chirurgico dell’ex rossonero. La Roma di fatto inizia la partita così come aveva fatto a Napoli quasi un mese fa, ovvero timorosa, impaurita e rinunciataria, solo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 9 maggio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – Labatte 2-0 lae aggancia al sesto posto gli stessi giallorossi e l’Atalanta al termine di un match che ha visto i viola tramortire nelle prime battute un avversario evidentemente stanco e forse pago della qualificazione alla finale di Conference League. I gigliati tornano così ad indossare l’abito buono per una sera, dopo quattro sconfitte di fila fra campionato e Coppa Italia.Laindirizza la partita già nei primi dieci minuti segnando due volte, prima con Nico Gonzalez – rigore per fallo subito dallo stesso argentino dopo neanche due giri di lancette – e poi con Bonaventura: incursione in area e sinistro chirurgico dell’ex rossonero. Ladi fatto inizia la partita così come aveva fatto a Napoli quasi un mese fa, ovvero timorosa, impaurita e rinunciataria, solo ...

