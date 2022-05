Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La Lazio con Patric e Luis Alberto affonda la Sampdoria (2-0). Ora è decisiva la gara casalinga con la Fiorentina che potre… - FarodiRoma : La Lazio con Patric e Luis Alberto affonda la Sampdoria (2-0). Ora è decisiva la gara casalinga con la Fiorentina c… - serieAnews_com : ?? Il #Milan affonda nella corsa verso lo #Scudetto vincendo contro la #Fiorentina. Cade l'#Empoli in casa contro i… -

Gazzetta del Sud

Angoli: 5 - 3 per la. Recupero: 3', 4'. Firenze. Laha sconfitto la Roma per 2 - 0 nel posticipo della 36esima giornata di serie A, raggiungendo proprio i giallorossi (e l'...Il Genoa di Blessin ci crede e spera, la Juventus di Allegri perde, non gioca bene e. ... Lazio che sigilla (quasi) il quinto posto, in attesa di capire chi, trae Roma in campo ... La Fiorentina affonda la Roma e l'agguanta a quota 59. E' bagarre per l'Europa Marcatori: 5' pt Gonzalez (rig), 11' pt Bonaventura. FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6.5; Venuti 6, Milenkovic 6.5, Igor 6.5, Biraghi 6 (45'st Terzic sv); Bonaventura 7 (31'st Maleh sv), Amrabat 7 ...Con due reti nei primi 11 minuti, la Fiorentina vince lo scontro diretto contro la Roma e ora si candida per un posto in Europa League.