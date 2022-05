La felpa di Zelensky venduta all’asta per 105 mila euro. Boris Johnson: “Un leader incredibile” (Di lunedì 9 maggio 2022) Si è tenuta da Christie’s a Londra un’asta per raccogliere fondi per l’Ucraina. Il battitore? D’eccezione: a presentare i lotti è stato il premier Boris Johnson. E tra i vari oggetti contesi dai partecipanti, la felpa color kaki che il pubblico è abituato a vedere addosso al presidente Volodymyr Zelensky durante i discorsi pubblici e televisivi. Ebbene, l’indumento è stato venduto per 90 mila sterline che equivalgono a poco più di 105 mila euro. Il doppio del prezzo proposto come base d’asta. Bojo ha definito il presidente ucraino “uno dei leader più incredibili dei tempi moderni”. Zelenskyy’s jacket was sold at Christie’s auction in #London for 90 thousand pounds. The proceeds will go to humanitarian aid to #Ukraine. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Si è tenuta da Christie’s a Londra un’asta per raccogliere fondi per l’Ucraina. Il battitore? D’eccezione: a presentare i lotti è stato il premier. E tra i vari oggetti contesi dai partecipanti, lacolor kaki che il pubblico è abituato a vedere addosso al presidente Volodymyrdurante i discorsi pubblici e televisivi. Ebbene, l’indumento è stato venduto per 90sterline che equivalgono a poco più di 105. Il doppio del prezzo proposto come base d’asta. Bojo ha definito il presidente ucraino “uno deipiù incredibili dei tempi moderni”.y’s jacket was sold at Christie’s auction in #London for 90 thousand pounds. The proceeds will go to humanitarian aid to #Ukraine. ...

Advertising

rosaca : RT @Covidioti: Penso che questa sia la cosa più cringe, ridicola e imbarazzante degli ultimi due mesi. Dopo la vendita della felpa di Zelen… - Cristal_2036 : RT @Covidioti: Penso che questa sia la cosa più cringe, ridicola e imbarazzante degli ultimi due mesi. Dopo la vendita della felpa di Zelen… - Covidioti : Penso che questa sia la cosa più cringe, ridicola e imbarazzante degli ultimi due mesi. Dopo la vendita della felpa… - GiankarlinoP : RT @gmbugs: La felpa di #Zelensky venduta all’asta per 105.000 dollari per aiutare l’Ucraina. Il candidato calcoli quante felpe di #Salvini… - Pikitano : RT @gmbugs: La felpa di #Zelensky venduta all’asta per 105.000 dollari per aiutare l’Ucraina. Il candidato calcoli quante felpe di #Salvini… -