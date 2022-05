La D'Urso fatta fuori da Mediaset? Voci di corridoio clamorose: un terremoto, come "si vendica" (Di lunedì 9 maggio 2022) Stavolta il futuro di Barbara D'Urso potrebbe riservare qualcosa di veramente imprevedibile. Andiamo per gradi. Secondo le ultime indiscrezioni, la d'Urso sarebbe fuori da Mediaset a fine anno: questa notizia, però, viene smentita da alcuni addetti ai lavori. A lanciarla è stato Dagospia, alcuni giorni fa. Tra l'altro, proprio la diretta interessata, ha affermato che il suo contratto con Mediaset - in scadenza a dicembre 2022 - verrà rinnovato. Ora c'è un altro tassello: Barbara d'Urso in tv su Rai1. Dove? A Ballando con le stelle. Sembra, infatti, che nonostante il rinnovo potrebbero esserci apparizioni in Rai perché potrebbe non essere più un contratto in esclusiva (che la legava soltanto alle Reti Mediaset). Quindi, spunta l'indiscrezione legata alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Stavolta il futuro di Barbara D'potrebbe riservare qualcosa di veramente imprevedibile. Andiamo per gradi. Secondo le ultime indiscrezioni, la d'sarebbedaa fine anno: questa notizia, però, viene smentita da alcuni addetti ai lavori. A lanciarla è stato Dagospia, alcuni giorni fa. Tra l'altro, proprio la diretta interessata, ha affermato che il suo contratto con- in scadenza a dicembre 2022 - verrà rinnovato. Ora c'è un altro tassello: Barbara d'in tv su Rai1. Dove? A Ballando con le stelle. Sembra, infatti, che nonostante il rinnovo potrebbero esserci apparizioni in Rai perché potrebbe non essere più un contratto in esclusiva (che la legava soltanto alle Reti). Quindi, spunta l'indiscrezione legata alla ...

Advertising

Luigia90756116 : @paolagaudi9520 @abbassoilcirco Eccome va avanti , faccendo il ?? ha trovato anche la compagna ideale due??????… - 95_addicted : RT @_Alessio_88: @IlContiAndrea Scusa quindi adesso non si può esprimere un parere negativo verso una scena che poteva e doveva essere tagl… - Ginko_21 : @vinceDuVe Come sai io non sono per nulla un fan della D'Urso ma sono convinto che se una cosa del genere l'avesse… - CIAfra73 : RT @_Alessio_88: @IlContiAndrea Scusa quindi adesso non si può esprimere un parere negativo verso una scena che poteva e doveva essere tagl… - _Alessio_88 : @IlContiAndrea Scusa quindi adesso non si può esprimere un parere negativo verso una scena che poteva e doveva esse… -