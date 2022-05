La critica letteraria riprenda il posto che le spetta

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ogni giorno che passa è sempre più evidente la necessità di una lingua italiana e così di una letteratura: una lingua italiana legata alla tradizionee capace di indicare la realtà e così di includerla e dirla; una lingua italiana che includendo linguaggio e realtà sia strumento didella realtà e del linguaggio medesimi. Letteratura è diventata sinonimo di impossibile, nel senso che intendeva Francesco De Sanctis: di ideale non realizzato nella storia e che è nelle cose, e così realtà. Bene, è per questo e solo per questo che si continua a operare per la letteratura. Senza una letteratura italiana non c’è una nazione italiana. Non si tratta di salvare la letteratura, che è capace di badare a se stessa: non basta ibernarla nei laboratori universitari, dove i capolavori, oggetti vivi par excellence, subiscono da un lato la sorta di ...