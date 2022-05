La Cremonese in Serie A non è un'operazione nostalgia (Di lunedì 9 maggio 2022) Non era ancora scoccato il fischio finale, venerdì sera allo stadio Sinigaglia di Como, che le messaggerie calciofile italiane vibravano impazzite. Dopo ventisei anni la Cremonese stava tornando in Serie A: un’eternità per i tifosi più giovani che mai l’avevano vista sfidare le grandi, una piacevole riscoperta per chi ne aveva dimenticato il moderato declino. Esistono società che più di altre hanno il dono di non restare antipatiche ad alcuno, se non agli antagonisti locali nei derby: i grigiorossi sono una di queste, e il merito storico è tutto da ascrivere alle vicende degli anni Ottanta e Novanta, consumatesi sotto la bonaria presidenza di Domenico Luzzara. E improvvisamente le chat risvegliano la memoria: ti ricordi Tentoni e Dezotti, il talento di Limpar e il Milan di Sacchi che capitola? Hai presente il gioco del primo Mondonico, le maglie di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 maggio 2022) Non era ancora scoccato il fischio finale, venerdì sera allo stadio Sinigaglia di Como, che le messaggerie calciofile italiane vibravano impazzite. Dopo ventisei anni lastava tornando inA: un’eternità per i tifosi più giovani che mai l’avevano vista sfidare le grandi, una piacevole riscoperta per chi ne aveva dimenticato il moderato declino. Esistono società che più di altre hanno il dono di non restare antipatiche ad alcuno, se non agli antagonisti locali nei derby: i grigiorossi sono una di queste, e il merito storico è tutto da ascrivere alle vicende degli anni Ottanta e Novanta, consumatesi sotto la bonaria presidenza di Domenico Luzzara. E improvvisamente le chat risvegliano la memoria: ti ricordi Tentoni e Dezotti, il talento di Limpar e il Milan di Sacchi che capitola? Hai presente il gioco del primo Mondonico, le maglie di ...

Advertising

CB_Ignoranza : Dopo un Purgatorio durato 26 anni tra Serie B, C e C2, la Cremonese torna in A all'ultimo respiro. Per i grigioross… - Lega_B : La Cremonese è la seconda squadra della #SerieBKT a guadagnarsi la massima serie ?????? - GiovaAlbanese : #Fagioli, #Zanimacchia e #Rafia hanno conquistato la promozione in #SerieA con la #Cremonese: meritano tutti e tre… - zannazyu : RT @matteosalvinimi: Complimenti e bentornate in Serie A a #Lecce e #Cremonese e ai loro tifosi. - TorreGigi : @DavideLusinga @86_longo Per la Serie B, per dirti, lo metto tranquillamente nella Cremonese di questa stagione. Il… -