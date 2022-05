La Cina spinge l’Ue verso la pace: “Sosteniamo vostra autonomia strategica” (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – La Cina non vuole che il conflitto si espanda e crede nella sicurezza europea nelle mani degli europei stessi, così come nell’autonomia strategica dell’Ue. Ancora una volta, Pechino prende posizione rispetto alla guerra in Ucraina e invoca la pace (contrapponendosi agli Usa). Ma soprattutto ricorda all’Ue che esiste una via alternativa rispetto all’asse Usa-Nato. La crisi ucraina “ha spinto ancora una volta la sicurezza europea a un bivio critico: dobbiamo fare del nostro meglio per evitare che il conflitto si intensifichi e si espanda, portando ad una situazione ingestibile”. Così il presidente cinese Xi Jinping in videoconferenza col cancelliere tedesco Olaf Scholz. La Cina sprona l’Ue verso la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – Lanon vuole che il conflitto si espanda e crede nella sicurezza europea nelle mani degli europei stessi, così come nell’del. Ancora una volta, Pechino prende posizione rispetto alla guerra in Ucraina e invoca la(contrapponendosi agli Usa). Ma soprattutto ricorda alche esiste una via alternativa rispetto all’asse Usa-Nato. La crisi ucraina “ha spinto ancora una volta la sicurezza europea a un bivio critico: dobbiamo fare del nostro meglio per evitare che il conflitto si intensifichi e si espanda, portando ad una situazione ingestibile”. Così il presidente cinese Xi Jinping in videoconferenza col cancelliere tedesco Olaf Scholz. Laspronala ...

