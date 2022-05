Kurt Galea | chi è il nuovo fidanzato di Emma Muscat? Età | lavoro | FOTO | Instagram

(Di lunedì 9 maggio 2022)è ildi, ma cosa sappiamo di lui? Chefa? Leggi anche:ad Amici: in che anno ha partecipato? Quale edizione era? Ha vinto? Come si è classificata? Chi èBiografia Sunon ci sono molte informazioni: sappiamo che il ragazzo ha...

Advertising

infoitcultura : Kurt Galea, chi è il fidanzato Emma Muscat/ 'Avevo il cuore a pezzi, poi ecco lui' - zazoomblog : Emma Muscat dopo l’ex Biondo ritrova l’amore con Kurt Galea: ecco chi è il suo nuovo fidanzato - #Muscat #Biondo… -

Il fidanzato di Emma si chiama, è maltese e non lavora nel mondo dello spettacolo. Ha spiegato che lui è stata una luce in un momento difficile della sua vita sentimentale, perchè era ...La giovane artista maltese, non ha nascosto di aver attraversato un momento molto doloroso dopo la fine di Amici , superato grazie all'incontro con il suo attuale fidanzato,. Sul suo sogno ...Kurt Galea è il nuovo fidanzato di Emma Muscat, ma cosa sappiamo di lui Che lavoro fa Tutti i dettagli all'interno ...La giovane artista di Malta aveva partecipato, arrivando quinta, a Amici di Maria De Filippi nel 2018, e il suo sogno nel cassetto è il Festival di Sanremo.