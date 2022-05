Advertising

Adnkronos

... torna alla Milano Design Week con la prima mondiale di un'esperienza d'arte immersiva in collaborazione con l'artista - designerArsham . È possibile visitareal Palazzo del Senato (...... returns to Milan Design Week with the world premiere of an immersive art experience in partnership with artist - designer,Arsham . Guests can experiencein the Palazzo del Senato (Via ... Kohler e Daniel Arsham portano l'arte sperimentale alla Milano Design Week - KOHLER, Wisconsin , 6 maggio 2022 /PRNewswire/- - Kohler, marchio globale del lifestyle e leader nel settore dei prodotti per la cucina e il bagno, torna alla ...KOHLER, Wis., May 5, 2022 /PRNewswire/ -- Kohler, a global lifestyle brand and leader in kitchen and bath products, returns to Milan Design Week with ...