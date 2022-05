Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev smentisce la storia del pilota eroe che avrebbe abbattuto 40 aerei nemici. Si tratterebbe di una 'le… - RetweetPost2 : RT @Tg1Rai: Mistero sulla sorte della fregata russa che #Kiev sostiene di aver colpito nel Mar Nero. Il #Cremlino smentisce, il Pentagono n… - anna_kouadio : RT @Libero_official: #Kadyrov annuncia la presa di Popasna. Ma #Kiev smentisce. Evacuati i civili da #Azovstal - veratto_A : RT @Libero_official: #Kadyrov annuncia la presa di Popasna. Ma #Kiev smentisce. Evacuati i civili da #Azovstal - ENRICO27218318 : RT @Libero_official: #Kadyrov annuncia la presa di Popasna. Ma #Kiev smentisce. Evacuati i civili da #Azovstal -

Globalist.it

Il discorso reazionario di Putin è stato pericoloso dal punto di vista dei contenuti e piano di menzogne. A cominciare da quella secondo la quale è stato 'costretto' ad attaccare per non essere ...Putin ha scatenato le sue forze armate superché convinto della debolezza strategica, non solo ... L'andamento sul campo della sua 'operazione speciale' lo. Ma è evidente che i delicati ... Kiev smentisce Putin: “L’Ucraina non progettava di invadere la Crimea, guerra per le ambizioni imperiali della Russia” Queste le parole pronunciate da Zelensky durante un video girato mentre passeggia nel centro di Kiev, nel quale ha controbattuto alle ... Nonostante le perenni smentite del capo delle forze armate ...Ha risposto su Twitter il consigliere della presidenza Ucraina, Mykhailo Podolyak, al presidente russo Vladimir Putin che, in occasione della Giornata della Vittoria, ha descritto come difensiva l'agg ...