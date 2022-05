Kiev: “La Russia ha schierato sei navi con missili balistici e due sottomarini nel Mar Nero” (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – La Russia ha schierato nel Mar Nero, vicino alle coste ucraine, sei navi con oltre 50 missili da crociera in dotazione e due sottomarini. Lo scrive The Kyiv Independent che riporta informazioni dei militari ucraini in un aggiornamento diffuso nelle ultime ore dal Comando operativo meridionale. Oggi è il giorno della parata della vittoria sovietica sulla Germania nella seconda guerra mondiale: attesa per le parole di Vladimir Putin. Kiev: “Russia schiera sei navi con missili balistici e due sottomarini nel Mar Nero” Oltre alle navi schierate vicino alle coste ucraine, le forze russe si stanno preparando per un’offensiva nell’est ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – Lahanel Mar, vicino alle coste ucraine, seicon oltre 50da crociera in dotazione e due. Lo scrive The Kyiv Independent che riporta informazioni dei militari ucraini in un aggiornamento diffuso nelle ultime ore dal Comando operativo meridionale. Oggi è il giorno della parata della vittoria sovietica sulla Germania nella seconda guerra mondiale: attesa per le parole di Vladimir Putin.: “schiera seicone duenel Mar” Oltre alleschierate vicino alle coste ucraine, le forze russe si stanno preparando per un’offensiva nell’est ...

