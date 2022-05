Kiev, bilancio della guerra: sono morti 25650 soldati russi (Di lunedì 9 maggio 2022) Kiev dirama i dati relativi alle perdite russe nel conflitto. sono 25.650 i soldati russi morti dall'inizio dell'attacco di Mosca all'Ucraina, secondo il bollettino quotidiano sulle perdite tra le ... Leggi su globalist (Di lunedì 9 maggio 2022)dirama i dati relativi alle perdite russe nel conflitto.25.650 idall'inizio dell'attacco di Mosca all'Ucraina, secondo il bollettino quotidiano sulle perdite tra le ...

Advertising

globalistIT : - adrianocirasole : @repubblica A Kiev situazione fuori controllo, armi in mano di paramilitari e gruppi che potranno solo peggiorare i… - LucaPalatucci : @CarrieriLorenzo Il prodotto interno lordo dell'Ucraina equivale a quello della regione Lazio meno Frosinone. Hanno… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Continua a salire il bilancio dei bambini vittime della guerra in #Ucraina: - MeleoFernando : RT @Adnkronos: Continua a salire il bilancio dei bambini vittime della guerra in #Ucraina: -