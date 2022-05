Kia Italia rinnova la partnership con Shell Italia Oil

(Di lunedì 9 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – KiaOil Products, a 12 anni dalla sigla del primo accordo commerciale, annunciano il rinnovo dellaper altri tre anni.continuerà quindi a fornire la Rete Ufficiale Kia con i propri oli motoreHelix, formulati con la rivoluzionaria tecnologiaPurePlus, che assicura massime prestazioni, minori consumi di carburante e contribuisce a migliorare la pulizia del motore. Alla gamma tradizionale si sono aggiunti i più recenti oli motore Carbon Neutral, ovvero a zero impatto di CO2. Per Kiasi tratta di una collaborazione molto importante che accompagna la transizione verso la leadership globale nel mondo della mobilità elettrica. ...

MILANO "e ShellOil Products, a 12 anni dalla sigla del primo accordo commerciale, annunciano il rinnovo della partnership per altri tre anni. Shell continuerà quindi a fornire la Rete ...