Kendrick Lamar ritorna sulle scene: il nuovo singolo è già virale (Di lunedì 9 maggio 2022) Life&People.it Chi è Kendrick Lamar? Semplicemente, uno dei rapper (se non il rapper) più influenti della storia dell’hip-hop. L’artista di Compton è tornato prepotentemente sulle scene nella notte italiana di ieri, lunedì 9 maggio, pubblicando il nuovo singolo, “The Heart Part 5”, anticipazione de “Mr. Morale & The Big Steppers”, quinto album in uscita venerdì prossimo, 13 maggio. Il video di “The Heart Part Five” Non è assolutamente detto che il nuovo brano appena rilasciato sia effettivamente inserito nell’attesissima fatica discografica. I precedenti pezzi facenti parte della serie “The Heart” infatti non sono inclusi in nessun album che hanno visto la luce. La componente musicale è in gran parte settata su un capolavoro di Marvin Gaye, “I want you”, ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 9 maggio 2022) Life&People.it Chi è? Semplicemente, uno dei rapper (se non il rapper) più influenti della storia dell’hip-hop. L’artista di Compton è tornato prepotentementenella notte italiana di ieri, lunedì 9 maggio, pubblicando il, “The Heart Part 5”, anticipazione de “Mr. Morale & The Big Steppers”, quinto album in uscita venerdì prossimo, 13 maggio. Il video di “The Heart Part Five” Non è assolutamente detto che ilbrano appena rilasciato sia effettivamente inserito nell’attesissima fatica discografica. I precedenti pezzi facenti parte della serie “The Heart” infatti non sono inclusi in nessun album che hanno visto la luce. La componente musicale è in gran parte settata su un capolavoro di Marvin Gaye, “I want you”, ...

