Juventus, verso la finale di Coppa Italia: chi rientra contro l'Inter (Di lunedì 9 maggio 2022) Vincere per rendere meno amara una stagione che, comunque andrà a finire, sarà stata deludente. Questo l'obiettivo della Juventus, che mercoledì 11 maggio, allo stadio Olimpico di Roma, affronterà l'Inter nella... Leggi su europa.today (Di lunedì 9 maggio 2022) Vincere per rendere meno amara una stagione che, comunque andrà a finire, sarà stata deludente. Questo l'obiettivo della, che mercoledì 11 maggio, allo stadio Olimpico di Roma, affronterà l'nella...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Ecco il mio editoriale per @serie_a24 ???????? - GoalItalia : #Chiellini verso l'addio anticipato alla #Juventus ?? Il contratto scade nel 2023 ma lascerà a giugno ? - tuttosport : #Juve, verso la finale di #CoppaItalia: #Locatelli e #Pellergini in gruppo ?? - Serie_A_ES : RT @Paolo_Bargiggia: Ecco il mio editoriale per @serie_a24 ???????? - Serie_A_ENG : RT @Paolo_Bargiggia: Ecco il mio editoriale per @serie_a24 ???????? -