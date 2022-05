Juventus, un top player a centrocampo: è corsa a due con il Psg! (Di lunedì 9 maggio 2022) Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. “Amici mai”, capolavoro di Antonello Venditti, che rispunta fuori ogni qual volta si parli di un clamoroso ritorno di un giocatore nella squadra in cui ha dato il meglio di sé. Al di là del ridondante rimando, mai frase fu così azzeccata per la storia d’amore tra Paul Pogba e la Juventus. Pogba Juventus Calciomercato Senza scomodare Nietzsche e la sua teoria dell’eterno ritorno, questa volta le parti sembrerebbero un po’ più vicine. A riferirlo è il The Athletic, il quale tuttavia aggiunge tra le pretendenti anche il Paris Saint Germain, un ritorno in quella che è la sua città ma dove, paradossalmente, il centrocampista non ha mai giocato. Chissà che questa volta il francese possa finalmente riabbracciare la Vecchia Signora. Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. “Amici mai”, capolavoro di Antonello Venditti, che rispunta fuori ogni qual volta si parli di un clamoroso ritorno di un giocatore nella squadra in cui ha dato il meglio di sé. Al di là del ridondante rimando, mai frase fu così azzeccata per la storia d’amore tra Paul Pogba e la. PogbaCalciomercato Senza scomodare Nietzsche e la sua teoria dell’eterno ritorno, questa volta le parti sembrerebbero un po’ più vicine. A riferirlo è il The Athletic, il quale tuttavia aggiunge tra le pretendenti anche il Paris Saint Germain, un ritorno in quella che è la sua città ma dove, paradossalmente, il centrocampista non ha mai giocato. Chissà che questa volta il francese possa finalmente riabbracciare la Vecchia Signora.

