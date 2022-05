Juventus, Tardelli difende Allegri: “Perché Ancelotti gioca come Guardiola? Contano i giocatori” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Ma Perché, Ancelotti gioca come Guardiola?“. Con queste parole, Marco Tardelli alla Gazzetta dello Sport ha difeso Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. “È questione di giocatori, non di allenatore – dice l’ex bianconero -. Io sono Allegriano, certo. Lo sono sempre stato. Negli anni passati, quando vinceva, tutti a fine stagione stavano zitti e lui diventava bravo. Ora che non corre per lo scudetto, è sempre colpa sua“. E poco conta se le altre squadre esprimono un calcio più spumeggiante: “Fiorentina e Sassuolo giocheranno anche meglio, ma hanno 15-20 punti in meno… Nel calcio, conta fare punti”, spiega il campione del mondo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) “Ma?“. Con queste parole, Marcoalla Gazzetta dello Sport ha difeso Massimiliano, tecnico della. “È questione ditori, non di allenatore – dice l’ex bianconero -. Io sonoano, certo. Lo sono sempre stato. Negli anni passati, quando vinceva, tutti a fine stagione stavano zitti e lui diventava bravo. Ora che non corre per lo scudetto, è sempre colpa sua“. E poco conta se le altre squadre esprimono un calcio più spumeggiante: “Fiorentina e Sassuolo giocheranno anche meglio, ma hanno 15-20 punti in meno… Nel calcio, conta fare punti”, spiega il campione del mondo. SportFace.

