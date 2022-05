Juventus | rivoluzione a centrocampo in estate | la strategia della dirigenza!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 9 maggio 2022) Manca solo la partita di mercoledì contro l’Inter in finale di Coppa Italia e poi di fatto possiamo dire che si è conclusa la stagione bianconera. Il giudizio sull’annata dipenderà molto dall’esitofinale, anche se si può già parlare di mezzo fallimento dato che, con la qualità dei giocatori nella rosa non si è mai stati in lotta Scudetto. Sergej Milinkovic Savic SS Lazio Allegri comunque dovrebbe essere riconfermato e la dirigenza si sta già muovendo per costruirgli una squadra ancor più competitiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’obiettivo numero uno rimane Sergej Milinkovic Savic, anche se non mancano le alternative. Renato Sanches dal Lille, Paredes che torna sempre di moda assieme a Jorginho e il giovane Frattesi i nomi in lizza.