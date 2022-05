Juventus-Inter, Valeri arbitro della finale di Coppa Italia: la designazione completa (Di lunedì 9 maggio 2022) L’Aia ha appena comunicato l’arbitro della finale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter che si svolgerà mercoledì alle 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. La gara sarà affidata al Sig. Paolo Valeri di Roma2. Gli assistenti saranno invece Giallatini e Preti mentre il quarto uomo sarà Sozza. Al Var ci sarà Di Paolo assistito da Abisso. Come assistente di riserva ci sarà Longo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) L’Aia ha appena comunicato l’ditraedche si svolgerà mercoledì alle 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. La gara sarà affidata al Sig. Paolodi Roma2. Gli assistenti saranno invece Giallatini e Preti mentre il quarto uomo sarà Sozza. Al Var ci sarà Di Paolo assistito da Abisso. Come assistente di riserva ci sarà Longo. SportFace.

Advertising

forumJuventus : (TS) 'Verso la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: dubbio modulo per Allegri, c'è la tentazione Miretti'?… - SkySport : Juventus, Locatelli torna in gruppo: nel mirino la finale di Coppa Italia con l'Inter #SkySport #CoppaItalia… - Gazzetta_it : Paradosso Dybala: è l'unico che segna ma contro l'Inter potrebbe non giocare - toselluc : Una Juventus AGGRESSIVA per strappare la Coppa Italia all'Inter Chi vincerà la finale di Roma in programma mercole… - sportface2016 : #Juventus-#Inter, #Valeri arbitro della finale di #CoppaItalia: la designazione completa -