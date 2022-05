Juventus-Inter, orario Finale Coppa Italia 2022: dove vederla in tv in chiaro, programma, probabili formazioni (Di lunedì 9 maggio 2022) Juventus-Inter: è il momento della Finale della Coppa Italia 2021-2022. Il “derby d’Italia”: da una parte i bianconeri di Max Allegri dall’altra i nerazzurri di Simone Inzaghi. Chi la spunterà: I torinesi, campioni in carica, che puntano a portare a casa un titolo per migliorare la loro stagione, o i meneghini, che hanno già messo in bacheca la SuperCoppa Italiana (proprio nella Finale contro la Juve, 2-1 ndr) e che sono in corsa su più fronti? La parola al campo, unico giudice supremo. La sfida Juventus-Inter, che si giocherà mercoledì 11 maggio 2022 all’Olimpico di Roma, con calcio d’inizio fissato per le 21, sarà visibile in tv in chiaro su Canale ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022): è il momento delladella2021-. Il “derby d’”: da una parte i bianconeri di Max Allegri dall’altra i nerazzurri di Simone Inzaghi. Chi la spunterà: I torinesi, campioni in carica, che puntano a portare a casa un titolo per migliorare la loro stagione, o i meneghini, che hanno già messo in bacheca la Superna (proprio nellacontro la Juve, 2-1 ndr) e che sono in corsa su più fronti? La parola al campo, unico giudice supremo. La sfida, che si giocherà mercoledì 11 maggioall’Olimpico di Roma, con calcio d’inizio fissato per le 21, sarà visibile in tv insu Canale ...

Advertising

SkySport : Juventus, Locatelli torna in gruppo: nel mirino la finale di Coppa Italia con l'Inter #SkySport #CoppaItalia… - Gazzetta_it : Paradosso Dybala: è l'unico che segna ma contro l'Inter potrebbe non giocare - SimoneTogna : #Inter: anche oggi #Bastoni ha effettuato un personalizzato (sul campo). Il recupero del difensore procede per il… - GonzaInterista : Inizio: 1) Sampdoria 2 - Inter 2 2) Inter 2 - Atalanta 2 3) Lazio 3 - Inter 1 (Inzaghi deve chiedere scusa per qu… - JuveHollywood : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Dopo la prima finale di #CoppaUEFA e senza #Boninsegna infortunato, l’8/5/1977 la #Juventus batte l’@Inter a S.S… -