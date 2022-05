Juventus-Inter, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia: Allegri recupera due giocatori (Di lunedì 9 maggio 2022) Mancano solo due giorni alla finale di Coppa Italia di Roma tra Juventus ed Inter. Nerazzurri e bianconeri vogliono prendersi il trofeo a tutti i costi, ecco le probabili formazioni del... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 9 maggio 2022) Mancano solo due giorni alladidi Roma traed. Nerazzurri e bianconeri vogliono prendersi il trofeo a tutti i costi, ecco ledel...

Advertising

SkySport : Finale Coppa Italia 2022, Juventus-Inter sarà diretta da Valeri #SkySport #CoppaItalia #JuventusInter #Valeri - DiMarzio : ?? #CoppaItalia | #Juventus, la probabile formazione per la finale contro l'#Inter. #fantacalcio #PazzidiFanta ?? - sportface2016 : +++#Milan, #Inter, #Napoli e #Juventus sono le quattro squadre qualificate per la #ChampionsLeague 2022/2023+++ #SerieA - calabrone37 : @MaxNerozzi eplying to @MaxNerozzi Secondo Lei: un centrocampista lancia il pallone a campanile verso l'area avvers… - Luxgraph : Liga, in Valencia-Betis occhio ai cartellini -