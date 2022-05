Juventus Inter finale CI 21/22 (probabili formazioni e Tv) (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ultimo atto della Coppa Italia 21/22 ci mette di fronte alla rivalità più calda della penisola. Juventus e Inter si daranno battaglia per portare a casa il trofeo. Una vittoria dei bianconeri darebbe senso ad una stagione dimenticabile. Discorso diverso per i nerazzurri, che hanno vinto la Supercoppa proprio contro i bianconeri e che sono ancora in corsa per lo scudetto. Vincere la coppa nazionale confermerebbe l’ottimo lavoro di Inzaghi sulla panchina dell’Inter, oltre che a dare un’iniezione di fiducia per il rush finale. Juventus Inter finale CI 21/22 si giocherà mercoledì 11 aprile alle ore 21:00 presso lo stadio Olimpico di Roma. Come arrivano le squadre? I bianconeri arrivano alla sfida con una sconfitta sulle spalle, il 2-1 inflitto dal Genoa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ultimo atto della Coppa Italia 21/22 ci mette di fronte alla rivalità più calda della penisola.si daranno battaglia per portare a casa il trofeo. Una vittoria dei bianconeri darebbe senso ad una stagione dimenticabile. Discorso diverso per i nerazzurri, che hanno vinto la Supercoppa proprio contro i bianconeri e che sono ancora in corsa per lo scudetto. Vincere la coppa nazionale confermerebbe l’ottimo lavoro di Inzaghi sulla panchina dell’, oltre che a dare un’iniezione di fiducia per il rushCI 21/22 si giocherà mercoledì 11 aprile alle ore 21:00 presso lo stadio Olimpico di Roma. Come arrivano le squadre? I bianconeri arrivano alla sfida con una sconfitta sulle spalle, il 2-1 inflitto dal Genoa ...

forumJuventus : (TS) 'Verso la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: dubbio modulo per Allegri, c'è la tentazione Miretti'?… - DiMarzio : #CoppaItalia | La designazione arbitrale per la finale tra #Juventus e #Inter - sportface2016 : +++#Milan, #Inter, #Napoli e #Juventus sono le quattro squadre qualificate per la #ChampionsLeague 2022/2023+++ #SerieA - Raiccomandato : RT @mirkonicolino: (#Cesari a #Pressing) 'La finale di #CoppaItalia tra #Juventus e #Inter sarà arbitrata da #Valeri. Perché non #Orsato? P… - Paroladeltifoso : Juventus-Inter, è record d’incassi -