Juventus, Bargiggia: “Vlahovic caduto nel non-gioco di Allegri. Pirlo ha fatto meglio” (Di lunedì 9 maggio 2022) Juventus Bargiggia – A 1 Football Club, trasmissione radiofonica in onda su 1 Station Radio e condotta da Luca Cerchione, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo Bargiggia. Da un bomber a un altro. Vlahovic è diventato un ‘caso’ ormai alla Juventus “Beh, è praticamente caduto nel non-gioco di Allegri. Anche gli estimatori di Allegri stanno iniziando a riconoscere la cosa. Contro il Genoa, Vlahovic, ha toccato 25 palloni e ha tirato una sola volta in porta. A Genova abbiamo visto la sua espressione quando è entrato Morata, e inizia a diventare frequente la sua sostituzione. Inizia ad essere un problema, specialmente se consideriamo l’investimento, e credo sia andato nella squadra sbagliata per proporre il ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022)– A 1 Football Club, trasmissione radiofonica in onda su 1 Station Radio e condotta da Luca Cerchione, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo. Da un bomber a un altro.è diventato un ‘caso’ ormai alla“Beh, è praticamentenel non-di. Anche gli estimatori distanno iniziando a riconoscere la cosa. Contro il Genoa,, ha toccato 25 palloni e ha tirato una sola volta in porta. A Genova abbiamo visto la sua espressione quando è entrato Morata, e inizia a diventare frequente la sua sostituzione. Inizia ad essere un problema, specialmente se consideriamo l’investimento, e credo sia andato nella squadra sbagliata per proporre il ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Continuano le picconate di Allegri per demolire quel fenomeno di Vlahovic. Ancora una volta sostituito da un allena… - Paolo_Bargiggia : Come non condividere? Che poi è così lampante! E per chi tifa @juventusfc, la cosa dovrebbe fare incazzare assai. M… - Loris37167347 : @Paolo_Bargiggia @juventusfc @andagn Capisco che scrivere di Juventus faccia sempre numeri, ma sarebbe utile alla c… - TuttoJuve24 : Juventus, Bargiggia attacca Allegri: “Indifendibile, sta demolendo Vlahovic” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - agony1976 : @pisto_gol @Paolo_Bargiggia Già aver il coraggio di scrivere che la Juventus sia una squadra top a livello del Real… -