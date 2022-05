Johnny Depp: la descrizione dell'attore scritta da Penélope Cruz diventa virale (Di lunedì 9 maggio 2022) La descrizione di Johnny Depp, scritta anni fa da Penélope Cruz, è nuovamente divenuta virale su Twitter dopo che i fan hanno lanciato un hashtag per deridere Amber Heard. Penélope Cruz è stata una delle prime celebrità di Hollywood a difendere Johnny Depp dopo che l'attore è stato descritto come una persona violenta e un "picchiatore di mogli" a seguito di un editoriale pubblicato dall'ex moglie Amber Heard nel 2018. Nella sua dichiarazione la Cruz ha descritto Depp come "una delle persone più generose che abbia mai incontrato" che era "sempre gentile con tutti". Le parole dell'attrice spagnola sono ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 9 maggio 2022) Ladianni fa da, è nuovamente divenutasu Twitter dopo che i fan hanno lanciato un hashtag per deridere Amber Heard.è stata unae prime celebrità di Hollywood a difenderedopo che l'è stato descritto come una persona violenta e un "picchiatore di mogli" a seguito di un editoriale pubblicato dall'ex moglie Amber Heard nel 2018. Nella sua dichiarazione laha descrittocome "unae persone più generose che abbia mai incontrato" che era "sempre gentile con tutti". Le parole'attrice spagnola sono ...

